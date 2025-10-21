Fabrizio Abbate nominato nel Comitato Scientifico del Forum di Assisi per la Pace

di Nicoletta Toselli

L’esperto di “Diritti e AI” rafforza l’impegno Internazionale Contro l’Economicismo e per un’Etica “Basata sulla Pace”

L’esperto di etica e intelligenza artificiale, Fabrizio Abbate, Presidente di Assodiritti e del Salotto AI di ENIA (Ente Nazionale Intelligenza Artificiale), è stato nominato Membro del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’Assisi Strategic Forum per la Pace.

La nomina, proposta dal Prof. Giannone, Presidente del CTS e dell’Associazione Umanesimo ed Etica per la Società Digitale, è stata accolta da Abbate come un grande onore, data la rilevanza internazionale del Forum come “punto di riferimento altissimo e simbolico per la Pace e il Dialogo tra i Popoli e le Civiltà.”

L’etica è la Pace: la Missione nel CTS

Per Abbate, il ruolo nel CTS è essenziale per portare la battaglia etica nella “grande rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale”. Egli sottolinea come non possa esservi vera etica senza la pace, ribaltando la visione che considera la pace un “optional” o l’etica una mera “buona pratica” politicamente corretta.

“L’etica è la Pace! E solo una concezione assurdamente economicistica può considerare l’etica solo una buona pratica,” ha dichiarato Abbate.

Secondo l’esperto, l’origine delle attuali difficoltà e dei rischi per l’umanità risiede proprio nella concezione economicistica esasperata, che assolutizza il denaro, il “#Diodenaro,” e impone la visione distorta della finanza e degli oligopoli, un’impostazione che va “radicalmente superata senza se e senza ma.”

I Principi Ispiratori del Forum

Il CTS si propone di ispirarsi ai principi di dialogo e cooperazione. Il Prof. Giannone, Presidente del Comitato, ha riassunto gli obiettivi del Forum, tra cui:

Promuovere Pace e Prosperità sostenibile fra i Popoli.

Mettere al centro della cultura glo-cale l’Essere Umano.

Passare, in economia e nel sociale, dalla “Competitività alla Cooperazione”.

Promuovere la Conversione Nucleare di migliaia di bombe atomiche in Centrali per la produzione di energia elettrica.

Avviare la costruzione di un nuovo percorso culturale del Diritto alla Pace e alla Prosperità.

Abbate intende operare in questo spirito, proponendo iniziative concrete che vedano l’incontro tra artisti e studiosi di AI sui temi etici nel nome della pace. Tale visione è in linea con il suo impegno di lunga data, espresso attraverso l’Associazione Assodiritti, la saga letteraria del NeoEvo (www.neoevo.org) e la collaborazione con Enti e manifestazioni come ENIA e il Festival di Spoleto, dove l’Arte è considerata strumento di dialogo e Pace.

L’intera missione si ispira allo stesso spirito dell’Enciclica #PacemInTerris, ponendo l’accento sulla relazione inscindibile tra diritti sociali dei popoli, Intelligenza Artificiale e Pace.

Fabrizio Abbate è anche Responsabile Rapporti Istituzionali per REASAT (https://www.reasat.eu/abbate/) e continuerà a collaborare con iniziative come il Salotto di Cadmo e Armonia di Carlotta Ghirardini.