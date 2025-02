Facilitazione digitale, a Taurianova di nuovo il pieno di fondi Pnrr

La facilitazione digitale, vera e propria missione a carattere europeo pensata per l’inclusione sociale di giovani e adulti, sbarca anche a Taurianova grazie al progetto che prevede l’apertura di un apposito Centro finanziato con i fondi del Pnrr.

Le attività, volte all’accompagnamento di chi richiederà il servizio e alla formazione di competenze sulle nuove tecnologie legate ad internet, verranno espletate gratuitamente all’interno del Polo sociale integrato di via Francesco Sofia Alessio, nell’ambito di una co-progettazione che ha impegnato l’Ambito territoriale sociale, che ha Taurianova come comune capofila, e l’organizzazione di volontariato “Oasi”, ente senza fini di lucro.

L’avviso della Regione, che nel 2023 era stato indirizzato proprio ai municipi che guidano i 32 Ats distribuiti in Calabria, aveva trovato l’immediato recepimento dell’assessorato alla Transizione Digitale, guidato da Simona Monteleone, che aveva imposto una riflessione politica comune in seno alla Conferenza dei sindaci sulla possibilità di allargare quanto più possibile le opportunità offerte dal nuovo servizio.

Alla fine è stato deciso di affiancare al Centro di Facilitazione Digitale di Taurianova, con un investimento di poco inferiore a 50.000 euro, una struttura analoga da attivare a Oppido Mamertina oltre ad un sistema itinerante che consenta a tutti i Comuni dell’Ambito di accedere al Servizio secondo esigenze.

Ciò al fine di consentire una capillarità del progetto, che tenga conto soprattutto della particolarità del territorio che pone per alcune comunità una maggiore attenzione in termini di inclusione territoriale.

La finalità del Centro attivato a Taurianova, oltre ad arricchire la gamma dei servizi offerti nel Polo sociale integrato diventato un fiore all’occhiello del territorio della Piana di Gioia Tauro per le risposte che vengono offerte contro le marginalità sociali e per l’integrazione punta a rendere la popolazione competente e autonoma nell’utilizzo di internet e dei servizi digitali erogati dai privati e dalla pubblica amministrazione, fornendo gli strumenti per beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mondo digitale.

«Taurianova continua a credere sempre di più in quella Repubblica Digitale che l’Unione Europea e il governo italiano spingono a realizzare dal basso commenta l’assessore Monteleone non solo partecipando ai bandi ma approfittando del nostro ruolo di Comune capofila per promuovere una Rete locale.

Digitalizzazione per noi non significa soltanto efficientare gli uffici per dare risposte sempre più veloci ai cittadini, da ultimo attraverso l’ottenimento di un nuovo finanziamento per migliorare i registri anagrafici, ma vuol dire anche favorire processi democratici che sollecitano la conoscenza dei cittadini delle opportunità, lavorative e non solo, offerte dalla rete».

«Il nostro Ambito territoriale commenta il sindaco Roy Biasi continua a muoversi con alti standard di qualità sia nel recepimento dei finanziamenti sia nell’esecutività della spesa, grazie anche ad una ottica operativa indifferente ai diversi colori politici degli amministratori.

Credo che questa concertazione, per la quale ringrazio i colleghi e i tecnici, rimanga tratto distintivo di un lavoro che i cittadini apprezzano per la qualità, la quantità e la puntualità dei servizi, al pari della Regione ha già premiato il nostro organismo consentendoci il varo di una Azienda speciale consortile».