Fagnano Castello ospita i campionati italiani assoluti e di genere di Field Target Fidasc

La Calabria si conferma protagonista nel panorama del tiro sportivo nazionale.

Dal 12 al 14 settembre 2025, la suggestiva cornice di Monte Caloria a Fagnano Castello ospiterà i Campionati Italiani Assoluti e di Genere di Field Target FIDASC.

L’evento segna un importante ritorno nella regione, che aveva già accolto la competizione nel 2018 a Domanico, in provincia di Cosenza.

L’organizzazione è curata da Field Target Calabria, che ha lavorato per portare nuovamente l’evento

in una terra che si sta affermando come punto di riferimento per gli appassionati.

L’attesa è alta per l’arrivo di oltre 50 atleti da tutta Italia, i migliori interpreti di una disciplina che unisce concentrazione, precisione e abilità tecnica.

Il campo Monte Caloria, si erge oltre 1.000 metri sul livello del mare, offrirà uno scenario naturale

e sfidante per i partecipanti, mettendo alla prova le loro capacità in un contesto di grande bellezza

paesaggistica. L’abitato di Fagnano Castello farà da base per l’intera manifestazione.

Il programma dei Campionati si articola su tre giornate:

12 settembre: iscrizioni e registrazioni degli atleti.

13 settembre: primo giorno di gara.

14 settembre: secondo giorno di gara, seguito dalla cerimonia di premiazione che celebrerà i

vincitori e l’impegno di tutti i partecipanti.

“Ospitare ancora una volta i Campionati Italiani in Calabria è un grande motivo di orgoglio

per noi,” ha dichiarato Saverino Fata, presidente di Field Target Calabria.

“Questo evento non è solo un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, ma anche un’occasione unica per apprezzare il contesto naturalistico dove sorge il nostro campo.”

La presenza di rappresentanti istituzionali della FIDASC nazionale e regionale e delle autorità locali, tra cui il Comune di Fagnano Castello che patrocina l’evento, testimonia l’importanza della manifestazione, che punta a consolidare l’immagine del territorio come meta d’eccellenza per lo sport e non solo