FAI CISL Calabria «Rinnovo degli aspetti economici del CCNL Bonifica importante per il settore regionale»

La FAI CISL Calabria, tramite il Segretario Generale Francesco Fortunato e il Responsabile del Dipartimento del settore della bonifica Giuseppe Mesiano, esprimono soddisfazione per il rinnovo degli aspetti economici del CCNL dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario valido per il biennio 2025-2026, siglato tra FAI-CISL, FLAI-CGIL, FILBI-UIL e Snebi lo scorso 21 maggio.

«Un importante risultato sindacale anche per i lavoratori di questo settore della nostra regione, che in Calabria interessa circa 550 addetti» dichiarano in una nota Fortunato e Mesiano.

«Un rinnovo che sostiene il fondamentale ruolo che questi lavoratori, in una regione a vocazione agricola ma estremamente fragile come la Calabria, svolgono quotidianamente, al servizio delle attività economiche e per la sicurezza del territorio».

Nello specifico, l’accordo prevede un incremento retributivo complessivo del 5,2% distribuito in due tranche che, sommato a quello già ottenuto nel biennio 2023-2024, porta a un aumento complessivo del 10,4% per il quadriennio 2023-2026.

Tra le principali novità: il miglioramenti nella classificazione degli operai e un’estensione delle tutele per il personale avventizio, tra cui il riconoscimento del terzo elemento per le ore di lavoro straordinario, l’aumento dei giorni di congedo per eventi e cause particolari, l’introduzione del congedo straordinario per matrimonio, l’assegnazione di un premio di continuità lavorativa per i lavoratori che, in un triennio, abbiano accumulato almeno 450 giornate lavorative.