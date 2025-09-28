Falcomatà: “A Melito nessun risultato concreto per l’ospedale ‘T.Evoli’ in quattro anni di gestione Occhiuto”

“Come non condividere le posizioni del Sindaco di Melito Nastasi: nessun risultato da registrare su Ospedale di Melito in quattro anni di gestione Occhiuto che, a differenza di altri presidenti del passato, ha avuto super poteri per gestire la sanità e soprattutto la ristrutturazione della rete ospedaliera calabrese”.

Lo ha dichiarato il Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà che ha aggiunto: “mancate risposte per un presidio sanitario che rappresenta un punto di riferimento per l’intera area grecanica, che ha subito un ridimensionamento inaccettabile per le esigenze dei cittadini che hanno visto mortificato il proprio diritto alla salute”.

“Da anni, il nosocomio di Melito continua Falcomatà nonostante l’encomiabile sforzo dei medici e di tutti gli operatori sanitari che assurgono alla loro missione senza mai risparmiarsi, e nonostante le difficoltà strutturali, è un ospedale che soffre di carenze di organico con la maggior parte degli operatori sanitari in servizio che è prossima alla pensione o gode dei diritti previsti dalla legge 104, con conseguenti assenze che incidono sulla funzionalità dei servizi erogati.

E come emerso dagli ultimi confronti con addetti ai lavori e cittadini, emerge pure una criticità abbastanza accentuata riferita a posti letto, per reparti importantissimi come medicina Interna e Oncologia, ma soprattutto persiste da tempo un disagio organizzativo ambulatoriale dovuto a spazi ridotti e non riqualificati.

A tutto questo si aggiunge l’obsolescenza delle attrezzature, con strumenti ormai fuori produzione e fatiscenti, che non sono degni di un Paese civile”.

“La sanità di qualità sui territori è una chimera, perché conclude siamo costretti a rivendicare un diritto sancito dalla Costituzione ma che rischia di diventare un privilegio per chi vive nei centri periferici, perché è inaccettabile l’attesa infinita di una TAC o di un esame strumentale, pertanto, occorre invertire la tendenza e potremo farlo solo con una presa di consapevolezza alle urne.

Anche e soprattutto per restituire ai calabresi un servizio sanitario all’altezza delle loro aspettative dei cittadini”.