Falcomatà ad ‘EsseRCi’: “Ribadiamo il nostro interesse verso le occasioni di confronto promosse dai giovani. Dall’ascolto programmiamo anche politiche dedicate”

“Partecipo volentieri a questa iniziativa, intanto per complimentarmi per il primo anno dell’associazione EsseRCi e poi per rimarcare l’idea e l’importanza dell’impegno civico e dell’associazionismo che da sempre contraddistingue la nostra città.

C’è un impegno di moltissimi cittadini reggini, professionisti, lavoratori, giovani che per semplice spirito e passione, partecipano in maniera disinteressata e offrono il loro contributo di idee per la crescita del territorio”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenuto a Palazzo Campanella, alla tavola rotonda promossa dall’associazione ‘EsseRCi, giovani per un tempo ristretto’, ad un anno dalla nascita del sodalizio, presieduto da Salvatore Vermiglio.

“Lo stesso nome dell’associazione, Esserci ha aggiunto Falcomatà punta a contribuire su molte tematiche sulle quali vogliamo ragionare e riflettere, per migliorare la qualità della vita della nostra città. Si tratta di argomenti utili anche per il decisore politico, da portare avanti nelle scelte amministrative, soprattutto per le tematiche giovanili”.

“Come Amministrazione metropolitana e comunale ha affermato il primo cittadino stiamo lavorando sia dal punto di vista delle occasioni per i giovani, sia dal punto di vista di organizzazione, riqualificazione e realizzazione degli spazi dove poter discutere insieme ai ragazzi di politiche di sviluppo del territorio”.

“E’ di recente realizzazione ha ricordato il nuovo centro “GenerAttivi”, in un bene confiscato alla ndrangheta, all’interno di galleria Zaffino, un luogo che si può prenotare con una semplice procedura.

Al momento sono in fase di svolgimento alcuni corsi di pre-formazione al lavoro e allo studio, condivisi anche con altre istituzioni della città, come la Camera di commercio, Università”.

“Abbiamo anche altri corsi dedicati agli storyteller, videomaker, music producer, tutte richieste che sono state portate all’attenzione dell’Amministrazione da parte dei giovani.

Naturalmente ha concluso il sindaco si può fare molto di più e meglio, però vorrei ribadire e manifestare il nostro interesse verso queste occasioni, promosse dai giovani”.