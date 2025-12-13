Falcomatà al convegno FIMMG: “Medicina territoriale cruciale per i cittadini. Vigilare su tempi e realizzazione delle Case di Comunità”

LLa medicina territoriale rappresenta il luogo più prossimo al cittadino, capace di offrire risposte immediate alle esigenze quotidiane della comunità. È fondamentale riflettere sul futuro dei medici di famiglia e su tutto il sistema che ruota attorno alla sanità di prossimità”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenendo al convegno promosso dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) dal titolo “Case della Comunità e Aft nella nuova medicina del territorio. Lo stato attuale e le prospettive per il futuro”.

Il primo cittadino ha accolto con favore la scelta della Federazione di organizzare un evento di tale rilievo in riva allo Stretto, sottolineando la presenza di numerosi ospiti provenienti da fuori città:

“Siamo felici di ospitare questo appuntamento che unisce l’approfondimento tecnico alla possibilità di far conoscere le bellezze della nostra Reggio”.

Nel corso del suo intervento, Falcomatà si è soffermato sulle sfide infrastrutturali e organizzative della sanità locale, con particolare riferimento alle Case di Comunità:

“Esiste un tema cruciale che riguarda il ruolo di ‘presidio sociale’ che queste strutture dovranno assumere nell’ambito della nuova organizzazione sanitaria. Insieme alla questione delle guardie mediche, registriamo delle novità che appaiono positive rispetto al completamento e all’apertura di queste strutture”.

Tuttavia, il Sindaco ha ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione: “Accogliamo le dichiarazioni rassicuranti che sono pervenute a livello regionale, ma come istituzioni vigileremo affinché le Case di Comunità vengano completate il prima possibile, nel pieno rispetto dei tempi e delle scadenze previste dai finanziamenti erogati.

E’ un percorso che dobbiamo seguire insieme, al di là degli steccati politici, lavorando in maniera responsabile da istituzioni che hanno l’onore di servire questo territorio”.

“Questa giornata ha concluso Falcomatà ringraziando la FIMMG offre alla città riflessioni preziose che, sono certo, consentiranno di sviluppare azioni successive sia a livello tecnico che istituzionale, richiamando ciascuno alla propria responsabilità per il miglioramento dei servizi al cittadino”.