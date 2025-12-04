Falcomatà al fianco di Agiduemila e Kiwanis nella Giornata internazionale della disabilità

In occasione della Giornata internazionale della disabilità, il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore comunale Carmelo Romeo hanno incontrato le ragazze e i ragazzi di Agiduemila, l’associazione presieduta da Sara Bottari che, per l’occasione, insieme al Kiwanis club Reggio Calabria, è stata protagonista di un flash mob in Piazza Italia per sensibilizzare i cittadini su un tema particolarmente delicato e complesso.

«Rivolgo un plauso ad Agiduemila e Kiwanis ha detto Falcomatà per aver organizzato un’iniziativa così importante e rivolta a sollecitare le coscienze rispetto ad una questione che riguarda, e deve sempre riguardare, l’intera società».

«Come amministrazione ha ribadito confermiamo il massimo sostegno ad ogni realtà impegnata a promuovere una comunità più inclusiva, accessibile e rispettosa dei diritti di tutti per come sancito dalla nostra Costituzione.

La Giornata internazionale delle disabilità, dunque, va vissuta come un memento in cui, ognuno di noi, deve interrogarsi su quanto e come agisce per abbattere qualsiasi forma di barriera, che essa sia fisica o, soprattutto, mentale.

E’ dalle nostre scelte, infatti, che si misura il grado di civiltà di una popolazione».

«Continuiamo a lavorare ha proseguito il sindaco affinché ogni persona possa partecipare pienamente alla vita sociale, culturale ed economica della città investendo in accessibilità, servizi di supporto e sensibilizzazione perché l’inclusione è un percorso che richiede collaborazione e responsabilità condivise».

«Ringrazio le associazioni, le famiglie, i volontari e tutti coloro che ogni giorno si impegnano per costruire una Reggio più giusta e accogliente», ha ribadito Falcomatà concludendo:

«Soltanto insieme possiamo garantire che i diritti delle persone con disabilità siano pienamente riconosciuti e rispettati».