Falcomatà all’evento del Rotary Distretto 2102: “Una comunità in grado di promuovere eventi declinati al futuro”

“La mia presenza qui non è solo frutto di un’ adesione ad un impegno istituzionale, ma è una partecipazione accompagnata da grande affetto, perché sono tanti i ricordi personali e le emozioni che mi legano alla famiglia rotariana”.

Sono queste le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà che, nel suo indirizzo di saluto, ha definito l’impegno del Rotary “un punto di riferimento per la nostra città, in grado di promuovere ed organizzare approfondimenti su tematiche di sviluppo sociale ed eventi declinati al futuro”.

“Rispetto all’ importanza del donare e del donarsi ha aggiunto Falcomatà il Rotary è un esempio per tutti noi, perché attraverso la sua incessante attività, esprime la forma più alta della solidarietà, offrendo attenzione, tempo e impegno al prossimo, come espressione di un sentimento autentico e profondo”.

“La grande famiglia del Rotary ha conclusoè stata capace di esaltare la cultura della donazione attraverso un elemento di eredità, che è quello di tramandare da generazione in generazione un modello sociale che è anche modello di vita, attraverso la propria storia e i propri valori, testimonianza di servizio di prossimità alla nostra città e alla nostra comunità”.