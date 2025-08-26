Falcomatà all’evento promosso da ‘L’orodicalabria

“Approfondire il dibattitto in città su risorse comunitarie ed imprenditoria giovanile è un fatto di notevole importanza, coniugato con lo spirito dell’associazione ‘L’orodicalabria’, che si pone l’obiettivo di puntare sulle energie positive dei giovani della nostra terra”.

Sono le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà, intervenuto ieri, nell’incantevole cornice di Piazza De Nava, ad un confronto a due voci tra Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera e direttore scientifico dell’associazione, e il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, al quale, a margine della serata il Sindaco ha donato un libro sulla cultura millenaria di Reggio Calabria.

“Un momento che ospitiamo e accogliamo con favore ha aggiunto Falcomatà perché offre la possibilità di accorciare le distanze tra l’Europa e le aspettative di giovani imprenditori, le cui idee innovative e proiettate al futuro, hanno necessariamente bisogno di interlocutori come il Vicepresidente Fitto.

“A lui va riconosciuto ha sottolineato il merito, quando era Ministro per gli affari europei, PNRR e per il Sud, lo scorso luglio, di aver risolto una situazione ‘incancrinita’ nei palazzi ministeriali, per la quale la città di Reggio Calabria rischiava di perdere un finanziamento di 190 milioni di euro, legati all’avvio della Programmazione 21-27.

Si trattava di risorse che avrebbero interessato il welfare comunale, con interventi a famiglie e fasce sociali più deboli, ma anche infrastrutture ed opere pubbliche, che sono state erogate grazie ad un rapporto leale ed istituzionalmente solido, in grado di superare, come è giusto che sia, ogni steccato politico e partitico.

er questo, la città è lieta di accogliere profili autorevoli, come Raffaele Fitto, che possano rappresentare un ponte credibile tra l’Europa e i progetti e le speranze di giovani talenti e giovani imprenditori calabresi”.