Falcomatà: «Condivido l’appello dell’Anpi, nessuna ambiguità su libertà diritti e memoria storica»

«Accolgo con piena convinzione l’appello della sezione “Nilde Iotti” dell’Anpi di Reggio Calabria che invita i cittadini a sostenere, in vista delle prossime elezioni regionali, candidati che si ispirano ai valori della Costituzione e si dichiarano apertamente antifascisti, che vivono l’impegno politico come servizio alla collettività, nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 54 della nostra Carta: la disciplina e l’onore».

Lo afferma Giuseppe Falcomatà che in una nota stampa sottolinea come «nella mia esperienza di sindaco ho sempre ritenuto fondamentale il rispetto dei principi democratici e costituzionali».

«Non a caso ricorda ho scelto di vietare l’utilizzo di spazi pubblici a movimenti e associazioni di ispirazione neofascista, perché credo che non si possa essere ambigui quando si tratta di libertà, diritti e memoria storica. E Reggio Calabria è dichiaratamente una città antifascista».

Ed ancora: «“Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano”.

Questa frase di Antonio Gramsci l’abbiamo impressa in una delle “panchine parlanti” in Piazza Castello, accanto a quelle in difesa delle donne vittime di femminicidio e del magistrato Paolo Borsellino. Non è un caso se si sia deciso di posizionare queste installazioni vicino a delle scuole».

«Sto servendo la mia comunità con coerenza, sempre dalla stessa parte, senza opportunismi e mettendo al centro le persone, soprattutto le più fragili», ribadisce Giuseppe Falcomatà aggiungendo: «ho lavorato per ridurre le disuguaglianze, garantire accesso ai servizi, sostenere i giovani, gli anziani, le famiglie in difficoltà.

Ho cercato di esercitare il mio ruolo istituzionale con la serietà, il rispetto e l’onestà che ogni cittadino ha il diritto di aspettarsi dai propri rappresentanti».

«La Costituzione evidenzia non è un “pezzo di carta stantio”: è la bussola che orienta ogni mia scelta. E l’antifascismo non è un’etichetta, ma un impegno quotidiano, civile e politico che deve tradursi in atti concreti.

Così come la lotta all’omertà, alla ‘ndrangheta, ad ogni forma di sopraffazione che rende il nostro territorio fragile e permeabile». Per Falcomatà, quindi, «se resistere è un impegno, continuare a farlo è un dovere».

«Ringrazio la sezione “Nilde Iotti” dell’Anpi conclude la nota di Giuseppe Falcomatà per aver posto, con forza, questi temi al centro del dibattito elettorale.

Per ciò che mi riguarda, confermo il mio impegno totale a difesa dei valori democratici, della giustizia sociale e della dignità di ogni persona». ‎