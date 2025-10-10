Falcomatà dichiara di non dimettersi dalla carica di Sindaco di Reggio Calabria – VIDEO

“No, non mi dimetto da Sindaco”: sono le parole di Giuseppe Falcomatà, primo cittadino d Reggio Calabria che ha confermato la sua continuità nel mandato fino alle prossime elezioni comunali.

Eletto membro del neo Consiglio Regionale con la lista del PD, Falcomatà dichiara di non volersi dimettere per evitare lo “scioglimento del Comune” e dunque il commissariamento.

“Noi abbiamo fatto la nostra campagna elettorale cercando sempre di costruire qualcosa e mai andando contro qualcuno”- ha aggiunto durante una riunione indetta da Pasquale Tridico per i nuovi consiglieri di centrosinistra, esprimendo immenso orgoglio per il risultato ottenuto durante una campagna elettorale “fata per strada”, mirata a “stimolare il senso di partecipazione spontaneo che c’è stato”.