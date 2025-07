Falcomatà e Quartuccio: “Il Professor Guarna, fondatore del Teatro Odeon, rimarrà un simbolo indelebile nella memoria storica della città”

“Reggio perde uno dei suoi figli più illustri” è quanto dichiarano il Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e il delegato alla cultura Filippo Quartuccio, in merito alla morte del professor Andrea Guarna.

“Se ne va un professionista che ha dato lustro alla nostra città non solo per le sue doti umane e professionali – sottolineano Falcomatà e Quartuccio ma per quella visione che appartiene ai grandi del nostro tempo, attraverso cui è nata l’intuizione del Teatro Odeon di Reggio Calabria.

Un luogo di cultura, di incontro e di intrattenimento che ha accompagnato la vita di intere generazioni, e che grazie all’impegno civile del prof. Guarna è divenuto un simbolo indelebile nella memoria storica della nostra Città”.

“Sempre fedele ai suoi principi morali concludono ricorderemo il suo impegno nel preservare e valorizzare il patrimonio etico e culturale della nostra città”.