Reggio Calabria

Falcomatà: “Pronto ad incontrare le forze politiche di maggioranza”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio47 minuti fa
60 Meno di un minuto
Giuseppe Falcomatà
“Sono consapevole, e dobbiamo esserlo tutti, che l’attuale situazione politica nazionale richieda il massimo della responsabilità da parte degli amministratori delle città più importanti e che il partito democratico a tutti i livelli attribuisce grande importanza alla nostra città anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.
È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria e consigliere regionale del Partito Demcratico Giuseppe Falcomatà.
“Nell’interesse della nostra comunità afferma Falcomatà sono quindi pronto a incontrare le forze politiche di maggioranza per aprire una nuova fase come auspicato nell’ultimo consiglio comunale dal gruppo del Partito Democratico; e individuare insieme le modalità migliori per continuare e completare il lavoro portato avanti da questa amministrazione”.
Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio47 minuti fa
60 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio