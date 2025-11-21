Falcomatà: “Pronto ad incontrare le forze politiche di maggioranza”

“Sono consapevole, e dobbiamo esserlo tutti, che l’attuale situazione politica nazionale richieda il massimo della responsabilità da parte degli amministratori delle città più importanti e che il partito democratico a tutti i livelli attribuisce grande importanza alla nostra città anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria e consigliere regionale del Partito Demcratico Giuseppe Falcomatà.

“Nell’interesse della nostra comunità afferma Falcomatà sono quindi pronto a incontrare le forze politiche di maggioranza per aprire una nuova fase come auspicato nell’ultimo consiglio comunale dal gruppo del Partito Democratico; e individuare insieme le modalità migliori per continuare e completare il lavoro portato avanti da questa amministrazione”.