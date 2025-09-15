Falcomatà: “Sport elemento imprescindibile nella formazione dei ragazzi”

«Si tratta di gesti sì simbolici, ma che testimoniano la volontà concreta dell’Amministrazione comunale di riconoscere e sostenere l’impegno di tante lodevoli realtà sportive che rappresentano un punto di riferimento importante per tantissimi ragazze e ragazzi della nostra città e per le loro famiglie».

Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha commentato la consegna degli attestati di merito conferiti dall’Amministrazione comunale a giovani sportive e sportivi reggini che si sono distinti nelle rispettive discipline ai massimi livelli nazionali portando in alto il nome della Città.

«Il senso di queste giornate ha detto il primo cittadino, affiancato durante la cerimonia di consegna a Palazzo San Giorgio dal consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella e dal consigliere comunale Pino Cuzzocrea è quello intanto di ringraziare voi, le vostre società sportive e le vostre famiglie ha aggiunto Falcomatà riferendosi direttamente agli sportivi premiati che fanno spesso enormi sacrifici per far sì che possiate portare avanti le attività in cui state dimostrando di eccellere.

È evidente che c’è la piena consapevolezza di come lo sport sia un elemento imprescindibile nella crescita e nella formazione di ogni individuo, oltre che una metafora della vita: si impara fin da piccoli il significato dell’impegno, del sacrificio, della solidarietà, del sostegno reciproco.

Questo ci spinge a fare ancora di più e meglio rispetto al percorso già in atto di recupero, di riqualificazione e di realizzazione di tanti impianti sportivi della nostra città.

E questo riconoscimento ha concluso il sindaco vuole essere anche nei vostri confronti uno stimolo a fare sempre di più e meglio, a non mollare mai, a credere in quello che fate e a farlo sempre con passione, sempre con il sorriso».

Gli attestati di merito sono stati consegnati: ad Asia Latella, Chantal Nicolò, Francesca Assumma, Ludovica Vinci, Mia Franchini, Sofia Cara, Sofia Faucitano, Vittoria Iaria, per i brillanti risultati ottenuti ai Campionati Italiani FIDESM 2025, avendo contribuito al prestigio dell’ASD Copacabana, Campione d’Italia 2025 nella sezione Danze Accademiche; ad Arianna Creaco e Marco Colica, atleti dell’Associazione Sportiva Tennistavolo CASPER, rispettivamente vincitrice del Campionato Italiano Under 21 nel 2025 e Campione d’Italia di quarta Categoria; a Giuseppe Pizzata, che dalla brillante carriera sportiva alla fondazione dell’Academy Reggio, ha saputo trasformare l’esperienza maturata sui campi in un prezioso strumento educativo.