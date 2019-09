Falerna: nota stampa del comune su emergenza rifiuti

Si comunica che, a causa dei gravi problemi degli impianti di trattamento rifiuti INDIFFERENZIATI della REGIONE CALABRIA, che sta colpendo tutti i Comuni Calabresi, FALERNA è in grado di sopperire a tale emergenza ancora per qualche giorno e grazie all’impegno dei molti cittadini che si stanno impegnando ad eseguire una corretta raccolta differenziata e al vigile controllo dell’amministrazione e della ditta che gestisce il servizio nel contrasto dei comportamenti di illecito o non corretto conferimento dei rifiuti.

Si ricorda che, una corretta differenziazione dei rifiuti, dà luogo a rifiuti INDIFFERENZIATI esclusivamente costituiti da rifiuti NON DIFFERENZIABILI (ovvero tutti e solo quelli non recuperabili nella fase del riciclo, successiva alla raccolta).

Pertanto con riferimento a tutta la cittadinanza residente e non residente presente a qualsiasi titolo sul territorio comunale e con riferimento a tutti i titolari di attività imprenditoriali:

SI RICORDA

1) che il conferimento di rifiuti non correttamente differenziati è sanzionabile, così come è sanzionabile il conferimento di rifiuti NON DIFFERENZIABILI nei giorni diversi da quello previsto dal calendario, ovvero SABATO.

2) l’obbligo di differenziare correttamente i rifiuti e di rispettare il calendario settimanale di conferimento.

SI INVITA

In ogni caso a limitare quanto più possibile la produzione e il conferimento di rifiuti, onde evitare che dai prossimi giorni i rifiuti vengano lasciati in strada come per altro da tempo sta accadendo in quasi tutti i comuni del circondario.

SI INFORMA

che, considerata la GRAVISSIMA EMERGENZA, la POLIZIA MUNICIPALE, intensificherà i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti e a sanzionare i trasgressori.