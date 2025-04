Falsi messaggi It Alert e pagamenti digitali, l’allarme di Udicon su rischi e truffe

È successo di recente anche a Cassano allo Jonio: attraverso telefonate da numeri sconosciuti, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, malintenzionati hanno tentato di estorcere denaro o beni materiali; per fortuna con esito negativo.

Non solo. Almeno una volta al giorno anche sul territorio di Corigliano – Rossano di rispondere al telefono e sentire dall’altra parte una voce registrata che si complimenta per il curriculum e invita a memorizzare il numero e a scrivere via whatsapp.

Grazie al progetto Rete Digitale fanno sapere Nico Iamundo e Ferruccio Colamaria, rispettivamente presidente regionale e presidente provinciale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori (UDiCon) è possibile mettere in guardia gli utenti sul crescente rischio di truffe legate a falsi messaggi IT-Alert e ai pagamenti digitali.

Una nuova truffa sfrutta falsi messaggi IT Alert, ad esempio con allarmi terremoto e link per scaricare finte app che contengono il malware SpyNote.

Questo software spia ruba dati, credenziali bancarie e può controllare il dispositivo. Similmente, i pagamenti digitali sono sempre più nel mirino di tentativi di frode tramite phishing e furto di dati sensibili.

Poi c’è SpyNote spiegano ancora che permette ai truffatori di controllare il dispositivo, leggere messaggi, rubare password, registrare audio/video, tracciare la posizione e accedere a file, con un focus sulle app bancarie e crypto.

Per proteggersi è necessario scaricare tutte le App che si vogliono utilizzare sui propri device solo dagli store ufficiali, diffidando da messaggi urgenti e allarmistici.

Inoltre ricordano è necessario sempre verificare l’URL dei siti, aggiornare i software e gli antivirus dei dispositivi e non fornire mai dati sensibili via link.

UDiCon, tramite il progetto Rete Digitale, mira a fornire ai cittadini gli strumenti per riconoscere e difendersi da queste minacce, aumentando la consapevolezza sui rischi del mondo digitale.

I nostri sportelli concludono Iamundo e Colamaria sono a disposizione per offrire informazioni e supporto a chiunque necessiti di aiuto per navigare in sicurezza online e riconoscere i segnali di truffa.

Perché la sicurezza parte sempre da una buona consapevolezza.