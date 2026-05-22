“Famiglie in Gioco”, all’Hub Casa della Cultura i laboratori lego con LUGO Brickgames dedicati a bambini e genitori

Due pomeriggi all’insegna della creatività, della collaborazione e del gioco condiviso.

Il 22 e 23 maggio, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso l’Hub Casa della Cultura di Lamezia Terme, si terranno i laboratori educativi “Famiglie in Gioco: il potere dei mattoncini LEGO”, promossi in collaborazione con LUGO Brickgames.

L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale Inrete ETS e da ARCI Lamezia Terme – Vibo Valentia APS, è pensata per coinvolgere bambini e genitori in un’esperienza partecipativa capace di trasformare il gioco in uno strumento educativo, relazionale e creativo.

Attraverso attività guidate con i mattoncini LEGO®, le famiglie avranno l’opportunità di sperimentare momenti di condivisione e apprendimento, sviluppando competenze trasversali come comunicazione, cooperazione, problem solving e fantasia.

Il percorso si inserisce all’interno di un ciclo di appuntamenti dedicati al valore educativo del gioco condiviso, con particolare attenzione al rapporto tra adulti e bambini e alla costruzione di relazioni positive attraverso attività collaborative.

Durante i laboratori verranno affrontate diverse tematiche legate allo sviluppo e alla crescita in famiglia, tra cui: creatività e immaginazione, collaborazione e comunicazione, esplorazione e costruzione di significati condivisi, problem solving e gioco strutturato.

Un’occasione per riscoprire il gioco come linguaggio comune tra generazioni, capace di creare connessioni autentiche e stimolare la partecipazione attiva di tutta la famiglia.

Nell’ambito delle attività previste nelle due giornate, si svolgeranno anche i laboratori “Giochi di una volta e non…”, con i giochi artigianali realizzati da Officina Equestre di Gennaro Pileggi: uno spazio speciale dedicato alla riscoperta del gioco tradizionale e dei giocattoli di una volta, dove bambini e famiglie potranno sperimentare, toccare e giocare con creazioni ispirate ai giochi antichi, valorizzando il patrimonio ludico popolare e il piacere della condivisione lontano dagli schermi digitali.

“Crediamo fortemente nel valore educativo del gioco condiviso. Attraverso questi laboratori vogliamo offrire alle famiglie uno spazio di creatività e incontro, dove bambini e genitori possano riscoprire il piacere di costruire insieme, non solo con i mattoncini ma anche nei rapporti quotidiani”, dichiara Antonio Scaramuzzino, Vice Presidente e direttore scientifico della cooperativa Inrete.