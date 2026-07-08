Farmacia chiusa a Roccaforte del Greco, il sindaco Nucera scrive al Prefetto Clara Vaccaro
La chiusura, da alcune settimane, della farmacia di Roccaforte del Greco, legata a problemi giudiziari, sta causando gravi disagi alla popolazione, in particolare ad anziani, persone fragili e cittadini con difficoltà negli spostamenti.
Per questo motivo, il sindaco Ercole Nucera ha inviato una lettera urgente al Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, chiedendo un intervento immediato per garantire la riapertura del servizio farmaceutico.
Pur nel pieno rispetto dell’operato della Magistratura, il sindaco sottolinea che la continuità di un presidio sanitario essenziale non può restare subordinata ai tempi del procedimento giudiziario.
Nucera chiede quindi agli organi competenti l’adozione rapida di provvedimenti amministrativi e organizzativi, anche temporanei, per assicurare ai cittadini il diritto alla salute e l’accesso ai farmaci.