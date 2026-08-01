Farmacie a Lamezia Terme: l’Amministrazione spiega la nuova mappa dei servizi e la decisione del TAR

In merito alle notizie diffuse sulla revisione della pianta organica delle farmacie, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso fare chiarezza verso tutti i cittadini, così da garantire la corretta narrazione dei fatti sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello politico-amministrativo.

Per comprendere quanto sta accadendo, occorre spiegare in parole semplici in cosa consiste la riperimetrazione.

La Città viene divisa in varie zone e in ciascuna può esserci una sola farmacia, proprio per evitare che si concentrino tutte nei punti centrali e per fare in modo che ogni quartiere abbia il suo presidio.

Riperimetrare significa ridisegnare i confini di queste zone sulla mappa, in un’ottica di prospettiva futura che non stravolge la situazione attuale consolidata.

Dal punto di vista politico-amministrativo, la Giunta ha approvato questa deliberazione per aggiornare una mappa ormai ferma al 2019. In questi anni la popolazione è cambiata e si è ridotta, perciò il Comune ha ridefinito i confini per adattarli al numero attuale di residenti.

Con questa scelta si è voluto riorganizzare i servizi a favore di tutta la collettività, inserendo anche una sede farmaceutica all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, uno snodo fondamentale per cittadini, lavoratori e viaggiatori.

Naturalmente, la nuova mappa, con la ridefinizione dei confini della riperimetrazione, ha cambiato gli equilibri storici ed economici e questo ha generato malumori tra alcuni addetti ai lavori.

Per questo motivo sono stati presentati più ricorsi al Tribunale Amministrativo da parte di diversi farmacisti.

Dal punto di vista giuridico, la decisione del TAR Calabria di sospendere la Deliberazione di Giunta comunale ha una natura esclusivamente interinale e processuale, poiché i giudici amministrativi hanno preso atto della presenza di più ricorsi proposti da diversi operatori del settore e hanno stabilito di rinviare la trattazione al prossimo 2 settembre con l’unico obiettivo di garantire un esame congiunto e unitario di tutte le domande cautelari.

Nel dispositivo del Tribunale non è stata espressa alcuna valutazione di merito o critica al contenuto dell’atto comunale, né tantomeno sono stati evidenziati vizi o carenze nella struttura della delibera, la quale resta dunque del tutto impregiudicata nelle sue ragioni di fondo.

L’Amministrazione Comunale attende con assoluta serenità la scadenza di settembre, con la certezza di aver operato non per tutelare singoli interessi, ma per garantire a tutti i cittadini un servizio farmaceutico equo, moderno e distribuito su tutto il territorio.