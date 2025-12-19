“Fatto col cuore”, l’arte dell’inclusione alla mostra di natale di Agedi Odv

L’Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili (AGEDI ODV) è lieta di annunciare l’atteso evento natalizio “Fatto col Cuore: Il Natale AGEDI ODV”, una mostra mercato di manufatti artigianali che celebra la creatività, l’impegno e l’inclusione dei suoi ragazzi.

L’appuntamento è fissato per domani Sabato 20 Dicembre 2025, presso la prestigiosa Galleria di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, con orario continuato dalle 10:00 alle 20:00.

Un Mercatino che Racconta una Storia. L’evento, ormai una tradizione per la città di Reggio Calabria, offre al pubblico la possibilità di ammirare manufatti unici oggetti decorativi, accessori e regali interamente realizzati a mano dai ragazzi con disabilità.

Ogni creazione è il frutto dei laboratori AGEDILAB, che rappresentano un fondamentale percorso di crescita, autonomia e valorizzazione del talento.

“Ogni manufatto esposto non è solo un oggetto d’artigianato, ma porta con sé una profonda storia di impegno, dedizione e, soprattutto, di inclusione” afferma la Presidente di AGEDI ODV Maria Mirella Gangeri.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a ‘lasciarsi emozionare dalla creatività dei nostri artisti’ e a sostenere attivamente la nostra missione. Quest’anno, la mostra si arricchisce anche dei lavori eseguiti dalle ‘mamme’ che si sono messe in gioco per affiancare e sostenere i loro figli.”

Il Laboratorio artistico vede il contributo e la supervisione della Maestra Tina Nicolò e dei volontari, figure chiave nei laboratori creativi dell’associazione.

AGEDI odv

Viale Amendola n. 12 – Reggio Calabria

www.agedi.it

cell 3483739294

📍 Dettagli dell’Evento

Evento: Fatto col Cuore: Il Natale AGEDI ODV (Mostra e Mercatino di Manufatti Artigianali)

Data: Sabato 20 Dicembre 2025

Orario: Dalle 10:00 alle 20:00

Luogo: Galleria Palazzo San Giorgio, Reggio Calabria (RC)

L’evento è sostenuto da Banca Mediolanum.