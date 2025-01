FdI RC nomina responsabile del Dipartimento Area dello Stretto e Pianificazione del territorio Grazia Gioé

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia Città di Reggio Calabria nomina responsabile del Dipartimento Area dello Stretto e Pianificazione del territorio, l’urbanista, economista e Policy Maker Grazia Gioè.

La nota professionista reggina ricercatore Senior e Consulente della Regione Calabria nell’Osservatorio Regionale sul Turismo e nel Laboratorio Economico Territoriale e dello Sviluppo Locale, darà un importante contributo politico al territorio e alla sua comunità.

La neo responsabile del Dipartimento cittadino Gioé, già Commissario regionale del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici e del Nucleo VIA –VAS in materia di Pianificazione Territoriale, Urbana e del Paesaggio, ha redatto numerosi Piani, Progetti e Studi territoriali ed urbanistici, sia generali che di settore, ricevendo vari riconoscimenti e attestazioni per l’attività scientifica, professionale e di project-manager svolta.

Un altro prezioso professionista entra nella squadra di FdI già formata da dirigenti competenti e motivati che, quotidianamente, contribuiscono alla costante crescita del partito, ad ascoltare e rispondere alle istanze della comunità.

Sicuramente, le competenze e l’impegno attivo dell’urbanista Gioé saranno una risorsa preziosa per lo sviluppo della nostra città.