FDI Scalea festeggia il risultato alle regionali: “Un punto di partenza per crescere ancora”

Scalea, 8 ottobre 2025 – Grande soddisfazione per il circolo di Fratelli d’Italia di Scalea, che commenta con entusiasmo il risultato ottenuto alle elezioni regionali. Con una percentuale di 10,64% dei voti, il partito registra una crescita di oltre due punti percentuali rispetto alle regionali del 2021, confermandosi in costante ascesa sul territorio.

Il responsabile alla comunicazione del circolo, Giuseppe Forestieri, ha espresso “entusiasmo e soddisfazione per il risultato raggiunto”, sottolineando come il dato rappresenti il frutto del lavoro di squadra e della fiducia crescente dei cittadini nei confronti di FDI.

Un grande augurio è stato rivolto ad Angelo Brutto, il candidato più votato in provincia nella lista di Fratelli d’Italia, che a Scalea si posiziona secondo assoluto per preferenze. Il circolo ha inoltre voluto esaltare l’ottimo risultato di Rosa Pignataro, la più votata in città per FDI.

“Questo risultato rappresenta un punto di partenza su cui lavorare” – ha dichiarato Raffaele D’Anna, presidente del circolo FDI di Scalea e vice sindaco della città – “continueremo a impegnarci con determinazione per rafforzare la presenza del partito e dare voce ai cittadini del nostro territorio”.

Il clima di entusiasmo che si respira nel circolo di Scalea lascia intravedere nuovi obiettivi e progetti per il futuro politico della città, all’insegna della partecipazione e della crescita condivisa.