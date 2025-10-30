Reggio Calabria

Federico Milia (FI): “Congratulazioni all’avvocato Carlo Morace per la prestigiosa elezione nell’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense”

“Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni all’avvocato Carlo Morace per la sua elezione a componente dell’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense (OCF).

Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che premia la sua competenza, la sua passione per la professione forense e l’impegno costante con cui, negli anni, ha rappresentato con autorevolezza la nostra città e l’Avvocatura reggina nei principali contesti nazionali.

La nomina di Morace – già Vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e membro della Giunta dell’Unione Camere Penali – testimonia ancora una volta l’alto livello professionale e umano che la nostra comunità e la nostra classe forense sanno esprimere.

A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico, certo che continuerà a distinguersi per serietà, equilibrio e spirito di servizio, contribuendo alla crescita dell’Avvocatura italiana e al rafforzamento dei valori di giustizia e legalità che rappresentano il cuore della nostra democrazia.”

 

Federico Milia

Consigliere Comunale – Forza Italia

Città di Reggio Calabria

