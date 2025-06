FEERI, Varì: “Apre oggi lo sportello per la presentazione delle domande su efficienza energetica e rinnovabili nelle imprese”

“Oggi apre lo sportello FEERI, una misura importante rivolta alle imprese di tutte le dimensioni, che potranno così produrre in maniera più sostenibile, rispettare l’ambiente e ridurre i costi dell’energia. Un intervento concreto per rafforzare la competitività del sistema produttivo calabrese e accompagnarlo nella transizione ecologica.”

Lo comunica l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì.

Da oggi, lunedì 9 giugno 2025, è infatti possibile presentare domanda per accedere al Fondo promosso dalla Regione e gestito da Fincalabra S.p.A., che mette a disposizione 45 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese calabresi in due ambiti strategici: Linea A: interventi per l’efficienza energetica (30 milioni di euro); Linea B: impianti da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo (15 milioni di euro).

Lo strumento combina finanziamenti a tasso agevolato (1%) e contributi a fondo perduto, con intensità differenziata in base alla dimensione dell’impresa. Sono ammissibili investimenti compresi tra 80.000 e 3.000.000 di euro, da realizzare presso sedi operative situate in Calabria.

La procedura è a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente online, attraverso la piattaforma accessibile dai portali calabriaeuropa.regione.calabria.it e fincalabra.it.

Tutte le informazioni sul bando, i moduli e la documentazione necessaria sono disponibili al seguente link:

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/feeri-fondo-efficienza-energetica-e-rinnovabili-per-le-imprese/