Femminicidio Sara Campanella a Messina, Falcomatà: “Una tragedia che ci lascia sgomenti. Insistere sull’educazione dei giovani contro ogni forma di violenza sulle donne”

“Sogni, speranze e quel futuro ancora tutto da scrivere, brutalmente interrotti, da una mano feroce, ancora. Sara frequentava l’Università di Messina dove stava svolgendo un tirocinio, ma qualcuno, secondo le indagini condotte in queste ore un ragazzo suo collega di università, l’ha seguita alla fermata del bus, e per strada ha deciso di toglierle la vita in maniera barbara. Uccisa anche lei dalla mano dell’odio e della possessività. Una presunzione balorda, una violenza inaudita, di chi non si rassegna alla fine di una storia, e decide di punire, terrorizzare ed uccidere. Una tragedia che ci richiama la necessità di proseguire, con maggiore urgenza e convinzione, su un percorso culturale di educazione, soprattutto dei più giovani, che condanni ogni forma di violenza, fisica e psicologica, sulle donne ed in particolare sulle giovani donne”. E’ quanto scrive il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà all’indomani della tragedia che ha colpito la città di Messina, dove la giovane studentessa Sara Campanella è stata colpita a morte per strada presumibilmente da un coetaneo collega di università fermato in queste ore dai Carabinieri.

“Lavorare sulla sensibilizzazione della cultura del rispetto, come si sta tentando di fare in questi anni, probabilmente non basta a fermare la piaga dei femminicidi, che riguardano troppo spesso giovani donne. Occorre, ancora oggi, interrogarsi se si sta facendo abbastanza sul piano culturale ed educativo, soprattutto nei riguardi delle giovani generazioni, per evitare ogni forma di violenza e sopraffazione” scrive ancora il sindaco di Reggio Calabria.

“La mia solidarietà e la vicinanza dell’intera città di Reggio Calabria – conclude Falcomatà – va ai familiari di Sara, distrutti dal dolore, ai suoi amici e colleghi dell’Università e a tutta la comunità di Messina, scossa in queste ore da questo tragico delitto. Condivido la rabbia ed il dolore del collega sindaco Federico Basile. Reggio e Messina, mai come oggi, si uniscano in un unico forte abbraccio intorno alla famiglia di Sara e a quelle di tutte le giovani vittime di femminicidio e violenza”.