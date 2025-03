Femminile Plurale, Versace: “Sul tema dei diritti, le donne ci insegnano a vedere le cose da un’altra prospettiva, con un approccio diverso”

Il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, è intervenuto all’evento conclusivo della mostra realizzata dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dal titolo ‘Femminile Plurale’, ed allestita a Palazzo Alvaro, nell’ambito del progetto coordinato con la direzione dell’antropologa Patrizia Giancotti e delle docenti di grafica e design Monica Ferrara e Giulia Romiti, con il sostegno della Lega dei diritti umani LIDU di Reggio Calabria, dell’Ufficio della consigliera di Parità della Città metropolitana di Reggio Calabria e di Progetto Civitas.

“E’ sempre un piacere per noi partecipare agli eventi dell’Accademia di Belle Arti. Sono tanti gli argomenti che ci spingono a sostenere e promuovere le vostre iniziative. Porto i saluti del sindaco Giuseppe Falcomatà che ha inaugurato la vostra mostra. Ci sentiamo molto coinvolti rispetto al tema dell’evento generale perché affrontare un tema, quello della sfera femminile, con un approccio molto diverso che solo gli occhi dei giovani artisti riescono ad esprimere”. Così il vicesindaco Carmelo Versace che ha aggiunto: “Sulle tematiche dei diritti della donna ci insegnate a vedere questi argomenti da un’altra prospettiva, con un approccio diverso, come fate nel vostro agire quotidiano grazie anche agli insegnamenti che ricevete alla nostra Accademia. Vorrei ringraziare anche il vostro direttore, Sacchetti, in grado di rilanciare questa istituzione altamente culturale della nostra città e sempre prodigo di consigli e suggerimenti”. “Il nostro ruolo di rappresentanti delle istituzioni – ha concluso – l’ho sempre ritenuto utile se portato all’ascolto attivo e anche in questa occasione, questa vostra iniziativa è stata fonte di arricchimento e utile spunto per poter programmare meglio le nostre attività”.