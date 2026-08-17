Ferragosto in sicurezza, intensificati i controlli da parte della polizia di stato di Vibo Valentia

Nel fine settimana di Ferragosto, la Polizia di Stato ha incrementato le attività di controllo del territorio e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica su tutto il territorio della Provincia di Vibo Valentia.

Il rafforzamento dell’attività di controllo ha avuto inizio già nel giorno precedente, è proseguito per tutto il giorno di Ferragosto ed è continuato nel giorno seguente con l’impiego di uomini e mezzi al fine di rafforzare la cornice di sicurezza sia in città, lungo l’intera fascia costiera caratterizzata, anche quest’anno, dall’afflusso di numerosi turisti che hanno scelto di passare la festività sia nelle diverse località marinare della Costa degli Dei che lungo il versante montano delle Serre.

Nell’ambito del dispositivo di controllo sulla costa, rilevante è stato il contributo fornito a Tropea e dintorni dal Posto Fisso di Polizia con l’impiego di propri equipaggi, così come analoghi servizi di prevenzione e vigilanza sono stati garantiti anche in questo capoluogo, compresa la frazione marina, attraverso la capillare attività di controllo del territorio posta in essere dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e da altri equipaggi della Questura nonché, nell’entroterra vibonese, attraverso l’impiego di equipaggi del Commissariato di P.S. di Serra San Bruno.

I controlli sono stati intensificati nelle ore serali e notturni, soprattutto nei luoghi della movida ed in prossimità di esercizi pubblici maggiormente frequentati, con l’obiettivo di assicurare una presenza costante delle Forze dell’Ordine e prevenire situazioni di pericolo o illegalità.

Le articolate attività poste in essere, caratterizzate anche dalla predisposizione di numerosi posti di controllo in città, lungo le strade di accesso alle località turistiche più frequentate, comunque, hanno avuto quale prioritario obiettivo quello di infrenare l’abuso di sostanze alcoliche, la somministrazione delle stesse ai minori, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, le risse, danneggiamenti, atti di vandalismo, di violenza e di ogni altra forma diffusa di illegalità.

Nell’ambito dell’intera attività, sono stati effettuati numerosi posti di controllo, identificate nr. 1217 persone, controllati nr. 560 veicoli.

I servizi posti in essere hanno portato a denunce all’Autorità Giudiziaria, nel particolare due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà ai sensi dell’art. 4 della L. 110/75 (porto di armi od oggetti atti ad offendere) poiché trovati in possesso di coltelli di genere vietato, al sequestro di stupefacente, con contestazioni amministrative per uso personale (art. 75 DPR 309/1990) e segnalazione all’Autorità Amministrativa e a contestazioni per violazioni al codice della strada. Numerosi anche i controlli a persone sottoposte ad obblighi di legge.

Inoltre, in considerazione degli intensi volumi di traffico sulla viabilità ordinaria ed autostradale, sono stati rafforzati i servizi di vigilanza da parte delle pattuglie della Polizia Stradale, in modo da prevenire infortuni ed incidenti causati da comportamenti di guida irregolari, con il prezioso concorso delle Polizie Locali dei maggiori centri (Vibo Valentia, Pizzo, Tropea e Serra San Bruno).