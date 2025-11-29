Fervono i preparativi per la decima edizione del trofeo Ciclocross di Belvedere Marittimo, che si svolgerà Lunedì 8 Dicembre dalle ore 9:30 presso la discoteca Vecchia Fattoria, in località Piano delle Donne.

La storica Kermesse sportiva è promossa, come da consuetudine, dalla società ASD Belvedere del Presidente Filippo Gaglianone. Sale di giorni in giorno l’attesa per la gara, mentre cresce costantemente il numero degli iscritti. Prevista infatti la presenza di oltre duecento atleti.

Gli organizzatori hanno intanto reso noto alcuni aspetti tecnici della competizione su due ruote.

Il circuito della gara sarà di 2600 metri. La Partenza sarà su asfalto.

In ogni giro della gara è prevista una scalinata, poi un passaggio tecnico nel boschetto di querce per poi risalire nel piazzale più alto.

La gara sarà ad alto contenuto e tasso agonistico. Il percorso sarà ben delimitato e reso sicuro da parte della macchina organizzativa.

La gara sarà valida come quarta tappa Mediterraneo Cross e quale quinta tappa del campionato italiano società.

La Decima edizione del trofeo Ciclocross Belvedere Marittimo oltra alla valenza sportiva, contribuirà anche a promuovere la cittadina tirrenica e la Riviera dei Cedri, dando la possibilità ai presenti di ammirare le bellezze naturali e paesaggistiche del territorio.

Nelle prossime ore, l’ASD Belvedere, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale promuoverà una conferenza ufficiale di presentazione dell’evento.