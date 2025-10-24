Festa del cioccolato, ospiti della serata di sabato il presidente nazionale CNA Costantini e la giornalista Alessio

Il presidente CNA Nazionale Dario Costantini sarà presente domani a Cosenza in occasione della ventiduesima edizione della Festa del Cioccolato.

Una presenza autorevole che punta a riconoscere qualità e importanza dello storico evento ideato dalla CNA, nonché il valore dei maestri cioccolatieri e delle piccole e medie imprese impegnate in questo settore.

Nell’ambito del concorso “Miglior dolce al cioccolato” sarà ospite della kermesse la giornalista di Rai News 24 Josephine Alessio, volto noto dell’informazione e professionista di spessore.

Nella serata sarà consegnato il riconoscimento “Mani che profumano di dignità” che la CNA, quest’anno, ha voluto rivolgere a persone che si sono distinte nel sociale.

I premiati saranno Sergio Crocco, dell’associazione “La terra di Piero”, Teresa Boero, coordinatrice dei volontari del “Paradiso dei poveri” di Padre Fedele Bisceglia e Cinzia Lorè per il suo impegno verso le persone con la sindrome di Down.

Un premio speciale sarà dato a Rossana Corsi, ex direttrice della CNA di Cosenza, che ventidue anni fa ideò la Festa del Cioccolato e all’artista Salvador Gaudenti.