Festa del Donatore 2026: a Scalea una giornata tra musica, cibo e solidarietà

Domenica 14 giugno 2026, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, Scalea si prepara a ospitare la Festa del Donatore. L’evento, nato dalla collaborazione tra la FIDAS e il Mulino Center, chiama a raccolta i cittadini di Scalea, dell’intera Riviera dei Cedri e dei comuni limitrofi per una giornata dedicata alla solidarietà, alla musica e alla cultura della donazione.

L’iniziativa vuole essere un duplice omaggio: da un lato un ringraziamento speciale a tutti i donatori che, con un gesto anonimo e gratuito, contribuiscono quotidianamente a salvare vite umane; dall’altro, un’importante occasione di sensibilizzazione per avvicinare l’intera comunità ai valori dell’impegno civico e del volontariato.

La manifestazione si terrà presso l’area del Mulino Center a partire dalle ore 17:30, con ingresso completamente gratuito e aperto al pubblico. Il programma della serata prevede un ricco alternarsi di performance musicali e momenti istituzionali in un clima di festa e condivisione.

L’apertura musicale sarà affidata all’esibizione live della band Light’s Out, a cui seguirà il momento centrale della premiazione dei donatori, un riconoscimento speciale dedicato ai volontari del territorio. La serata proseguirà poi a ritmo di musica con un DJ Set che vedrà alternarsi in console Angelo Azzurro, STVN, Luigi Cino DJ e MMusic Designer, per poi concludersi con il concerto live degli Skalo76 Live Band.

Ad arricchire l’esperienza dei partecipanti ci sarà una speciale area Food & Drink curata dal Centro del Gusto Scalea e da Birra Cala, pensata per offrire una piacevole sosta gastronomica e favorire l’aggregazione.

Durante tutta la durata della manifestazione sarà attivo lo stand informativo della FIDAS. In questo spazio i cittadini potranno confrontarsi direttamente con i volontari, ricevere informazioni dettagliate su come diventare donatori di sangue, comprendere l’importanza della donazione periodica e approfondire il ruolo fondamentale che l’associazione svolge a beneficio della collettività.

La FIDAS rivolge un invito caloroso non solo ai donatori storici, ma a tutte le famiglie, ai giovani e ai residenti della Riviera dei Cedri, per unire le forze e celebrare insieme il valore del dono e la forza di una comunità solidale.