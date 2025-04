Festa della Liberazione, Princi “25 aprile patrimonio di valori che ci unisce come europei”

“Oggi, 25 aprile, celebriamo non solo una data storica, ma un patrimonio di valori che ci unisce come Europei e che ci rende fieri del nostro passato e speranzosi per il futuro”.

Così Giusi Princi, eurodeputata FI-PPE, sui suoi canali social.

“È la Liberazione: una conquista di democrazia e libertà prosegue che, in tempi di crescenti tensioni internazionali e nuovi spiriti di guerra, resta più che mai attuale.

È il giorno in cui rivendichiamo con forza il nostro impegno antifascista e contro ogni forma di antisemitismo, onorando il sacrificio di chi ha combattuto per costruire la pace e perché la dignità umana fosse rispettata ovunque.

Come europarlamentare del PPE, sono orgogliosa di portare questa voce al cuore delle istituzioni comunitarie: l’Unione europea nasce proprio dai valori della Resistenza e della riconciliazione, per garantire che mai più conclude si torni ai totalitarismi del passato”.