Festa della Madonna del Lauro, a Scalea una serata di musica e comicità con i 4Kaos Live

SCALEA – Musica, comicità e intrattenimento accompagneranno uno degli appuntamenti inseriti nel programma delle iniziative organizzate a Scalea in occasione della Festa della Madonna del Lauro, ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità scaleota e tradizionalmente capace di richiamare numerose presenze anche dai centri del comprensorio.

Domenica 6 settembre, alle ore 22.00, Piazza Spinelli ospiterà lo spettacolo dei 4Kaos Live, una serata pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età attraverso cabaret, musica e momenti di spettacolo dal vivo.

Sul palco saliranno Antonio D’Ausilio, volto noto della comicità televisiva con esperienze a Zelig e Made in Sud, Ciro Ceruti, Pako De Rosa e Ludovica Artel.

I protagonisti daranno vita a uno show dinamico, costruito sull’alternanza tra comicità, musica e interazione con il pubblico, con l’obiettivo di regalare alla città e ai visitatori una serata di leggerezza e divertimento nel cuore del centro storico.

L’appuntamento si inserisce nel clima di festa che accompagna le celebrazioni dedicate alla Madonna del Lauro, un momento che unisce la dimensione religiosa e identitaria della ricorrenza alle iniziative di aggregazione e spettacolo promosse in città.

L’Amministrazione comunale di Scalea invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi all’appuntamento di domenica 6 settembre alle ore 22.00 in Piazza Spinelli, condividendo una serata di spettacolo e socialità in una delle occasioni più significative per la comunità scaleota.