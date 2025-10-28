Festa di sport e inclusione: successo per “corri insieme a noi” a Filadelfia

Nella mattinata di sabato 25 ottobre 2025, gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Rita Levi Montalcini” di Filadelfia hanno preso parte alla prima edizione di “Corri Insieme a Noi”, manifestazione sportiva organizzata dall’ASD Filadelfiatletica, con il patrocinio del Comune di Filadelfia e la collaborazione del Progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione.

All’iniziativa hanno partecipato gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Filadelfia e Francavilla, insieme agli studenti del Liceo Scientifico e dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato, tutte articolazioni dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia. L’evento si è svolto all’interno del Campo Sportivo di Filadelfia, trasformato per l’occasione in un vivace palcoscenico di entusiasmo, partecipazione e spirito di squadra.

La manifestazione si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco di Filadelfia, Anna Bartucca, del Presidente dell’ASD Filadelfiatletica, Vincenzo Buccinnà, del rappresentante regionale della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera, Franco Arena, della Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Viscone e dell’Assessore comunale con delega allo Sport, Tommasino Diaco.

Nel suo intervento, la dirigente ha sottolineato il valore educativo dello sport come strumento di crescita personale e collettiva: «In un tempo in cui la vita è sempre più sedentaria e digitale, iniziative come questa restituiscono ai ragazzi il piacere del movimento, il valore dell’impegno e la consapevolezza che ogni traguardo si raggiunge con costanza e determinazione. L’atletica, in particolare, insegna a conoscersi, a gestire la fatica e a porsi obiettivi concreti nel rispetto delle regole e degli altri. Come scuola, crediamo fermamente che la formazione dei giovani passi anche attraverso esperienze come questa, capaci di unire mente e corpo, disciplina e passione.»

La giornata ha rappresentato un’autentica festa dello sport e dell’inclusione, con una partecipazione numerosissima e un coinvolgimento corale da parte di studenti, docenti e famiglie. Le gare di velocità e di mezzofondo hanno offerto ai giovani l’opportunità di mettersi alla prova in un contesto di condivisione e divertimento, rafforzando il senso di appartenenza e di comunità.

L’Istituto Omnicomprensivo “Rita Levi Montalcini” ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, riconoscendone il valore educativo e sociale. L’esperienza si inserisce pienamente nella visione formativa della scuola, da sempre attenta a promuovere il benessere, la partecipazione e la cittadinanza attiva, nella convinzione che l’educazione motoria e sportiva sia parte essenziale di una crescita armoniosa e consapevole per i giovani.