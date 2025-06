Festa nazionale Uil a Reggio Calabria, Falcomatà “occasione importante per ribadire importanza e centralità di temi come lavoro e trasporti”

“Che la quarta festa nazionale della Uil venga organizzata qui a Reggio Calabria, all’Arena dello Stretto, con una cornice di pubblico davvero importante, è la dimostrazione anche dell’attenzione che il sindacato ha nei confronti della nostra città.

Si tratta di un’occasione per ribadire l’importanza e la centralità di alcuni temi come quello del del lavoro e dei trasporti”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, intervenendo oggi alla IV festa nazionale del sindacato Uil, in fase di svolgimento sul Lungomare ‘Italo Falcomatà’, all’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’.

“Scegliere questi due argomenti ha aggiunto una in una regione nella quale non esiste l’alta velocità ferroviaria, l’ammodernamento della Strada Statale 106 non arriva a Reggio Calabria, si riducono i finanziamenti per strade e infrastrtture, con il dumping contrattuale che esiste ed è mascherato da lavoro precario, ma di fatto è un lavoro in nero, all’interno del quale non sono previste le garanzie minime di sicurezza e di dignità dei lavoratori, è sicuramente una scelta azzeccata”.

“Quanto ha rilevato l’Istat pochi giorni fa ha evidenziato il primo cittadino conferma quindi una regione purtroppo poverissima, all’interno della quale le famiglie, esattamente una persona su due, ricorre all’indebitamento bancario non per finanziare spese d’investimento, non per acquistare casa o per contrarre mutuo, ma per finanziare la spesa corrente.

Quindi le famiglie calabresi non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, ma neanche a metà mese e questo, evidentemente ha concluso Falcomatà è un tema sul quale bisogna che la politica, i lavoratori e quindi i sindacati, si confrontino in maniera seria e determinata”.