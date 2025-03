Festival del Teatro Amatoriale. Sabato 22 Marzo a Diamante la compagnia Biancaluna mette in scena “Urla Silenziose”

Si svolgerà sabato 22 Marzo alle ore 21:00 all’interno della Palestra di Via

Amendola a Diamante (CS), lo spettacolo teatrale “Urla Silenziose” a cura

della compagnia teatrale di Verbicaro “Biancaluna”. L’iniziativa promossa dal

Cinecircolo Maurizio Grande con il patrocinio del Comune di Diamante rientra

nella programmazione della seconda edizione del Festival del Teatro

Amatoriale.

La compagnia teatrale Biancaluna di Verbicaro è una compagnia amatoriale

che raccoglie le esperienze musicali e teatrali dei singoli componenti, sia

personali che di gruppo maturate in quasi trent’anni di attività. L’associazione

è stata costituita nel 2017 e raccoglie tra i suoi membri un gruppo musicale

oltre ai protagonisti degli spettacoli proposti dalla compagnia originaria.

La compagnia teatrale Biancaluna vanta, nel suo curriculum, la commedia

musicale “Forza venite gente” ispirata alla vita di San Francesco d’Assisi con

cui la compagnia si è esibita in Calabria, Liguria e in Puglia; diverse

commedie dialettali e lo spettacolo itinerante “Passeggiata teatrale”, una visita

teatralizzata nel centro storico di Verbicaro messa in scena per oltre cinque

anni.

Nel gennaio 2024 Biancaluna ha organizzato un laboratorio teatrale guidato

dall’attore napoletano Raffaele Esposito. Durante le lezioni è nata l’idea di uno

spettacolo tratto dall’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters.

“Urla silenziose”, diretto da Raffaele Esposito, è uno spettacolo ad atto

unico. La trama si svolge in un cimitero che ricorda per ambientazione quelli

degli Stati Uniti d’America di un tempo indefinito. In scena attrici e attori

interpretano defunti che raccontano la loro vita così come è descritta

dall’epitaffio scritto sulla lapide. Attraverso il racconto di aspetti intimi e delle

vicende riservate e meschine della loro esistenza, ne viene fuori il ritratto di

una comunità.

Cinismo, ipocrisia, opportunismo, infedeltà sono i veri protagonisti della

vicenda, evidenziando come nella vita la falsità spesso nasconde una realtà

che si rivela solo dopo la morte.

Lo spettacolo è arricchito da alcuni brani di Fabrizio De André tratti dall’album

“Non al denaro non all’amore né al cielo” ispirato alle poesie di Edgar Lee

Masters. La canzoni sono eseguite dal vivo da Francesco Germano,

Giuseppe Lucchese e Luca Tufo. La finzione del teatro diventa ancora una

volta uno specchio in cui il pubblico può trovare occasioni di riflessione.