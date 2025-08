Festività Madonna del Soccorso Palmi

In data 5 agosto 2025 si festeggia a Palmi, la festività in onore di Maria SS del Soccorso.

Una festività che cade la prima domenica del mese di agosto, ma che per decisioni vescovili oramai da anni, le ricorrenze religiose non vengono effettuate di domenica.

Il culto verso della Madonna del Soccorso è molto antico e risale al XVI secolo e le sue celebrazioni sono attestate a partire dal 1533 e durante la festività giungevano migliaia di persone provenienti dai paesi vicini.

Tra questi vennero in massa gli abitanti di Terranova Sappo Minulo, portando in processione, l’immagine nera del Cristo in croce il 20 luglio 1533.

Quel giorno il crocifisso fu posto dinanzi all’effige della Madonna e iniziò a sudare sangue dal costa to.

L’evento miracoloso fu trascritto dal notaio Antonio Oliva di Seminara, con atto pubblico registrato presso l’arcidiocesi di Reggio Calabria( una copia è conservata nella Congrega della Madonna del Soccorso)

In molti subito vennero a Palmi per vedere la Madonna, tra cui il frate cappucino Lodovico Cumi da Reggio e pregando in mezzo alla folla disse:” Palma, Palma non senza gran causa la nostra Signora fa tanti miracoli”

Poi voltandosi verso il mare annunciò: ” Ben presto vedrete cose crudelissime. Miseria ed infelice quella madre che ha figli”.

Un profezia che si avverrò qualche anno più tardi, quando sulle coste di Palmi arrivò il corsaro Dragut a saccheggiare la città, riducendo la popolazione in schiavitù.

La Madonna che venne veneratà quel giorno luglio del 1533 non è la statua attuale che è stata realizzata nel 1782 dall’artista Domenico De Lorenzo che realizzò sempre a Palmi la statua della Madonna del Carmine dell’Immacolata.

All’epoca veniva venerato un quadro dipinto ad olio con le cornici e le colonne dorate che rappresentavano la Madonna.

Il quadro potrebbe essere quello che si trova nella sala della Congrega di Maria SS del Soccorso a Palmi, anche se sono delle ipotesi perché non è mai stato accertato da esperti.

Se fosse quello del miracolo, merita di essere esposto in chiesa per essere ammirato e venerato.