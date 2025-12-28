Fiaccolata a difesa dell’ospedale di Castrovillari, i Comitato delle Associazioni «In piazza per la difesa dei diritti»

«L’ospedale di Castrovillari non si tocca».

Questo lo slogan che ieri sera ha accompagnato la fiaccolata a difesa del diritto alla salute e dell’Ospedale spoke di Castrovillari -“Ferrari”-, promossa dal Comitato delle Associazioni -Avis, Avo, Solidarietà e Partecipazione, Afd (Associazione Famiglie Disabili), Amci (Medici Cattolici), Isde – Medici per l’Ambiente.

Con loro il consigliere regionale Ferdinando Laghi ed il vescovo della diocesi di Cassano all’Ionio e Vice-Presidente della CEI, Mons. Francesco Savino, il quale ha concluso la manifestazione.

Al corteo, partito dall’Ospedale alla volta del Municipio, ha visto la partecipazione di centinaia di persone, motivate e determinate.

Al termine della manifestazione sono intervenuti il portavoce del Comitato e presidente dell’Avis di Castrovillari, Pino Angelastro, in rappresentanza anche dell’Associazione Famiglie Disabili; la Presidente dell’Avo di Castrovillari, Giovanna Fattizzo, la Presidente di Isde Medici per l’Ambiente Castrovillari, Carmen Maria Belmonte, il Presidente dei Medici Cattolici di Castrovillari Aldo Foscaldi e Ferdinando Laghi nella veste di Presidente di Solidarietà e Partecipazione.

«Non siamo allarmisti, lavoriamo, ormai da quasi dieci anni, nell’interesse esclusivo della salute pubblica e del futuro del Ferrari», ha dichiarato Angelastro.

«Le nostre non sono proteste sterili, ma richieste motivate e propositive Siamo scesi in piazza numerosi, composti e silenziosi, ma il nostro silenzio ha sottolineato non va confuso con disinteresse o rassegnazione».

Sulla stessa falsariga gli altri interventi che hanno evidenziato non solo le criticità strutturali e le difficoltà quotidiane che vivono gli Utenti del nosocomio del Pollino, ma anche gli interventi necessari per mettervi riparo.

«Chiedo chiarezza sull’ospedale» ha detto nelle sue conclusioni Mons. Savino, aggiungendo: «Il Natale è una festa rivoluzionaria, cambia le coscienze, è la festa della verità, ed allora agiamo in tal senso.

Io sono dalla parte degli ultimi, dei fragili e per questo chiedo di fare chiarezza sull’ospedale di Castrovillari, all’interno di quella necessaria riorganizzazione sanitaria tra spoke e medicina territoriale.