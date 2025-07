Fibrosi cistica polmonare: il Consigliere regionale Sabrina Mannarino promuove un’audizione in Commissione Sanità per rafforzare l’assistenza in Calabria.

Si è tenuta oggi, durante la seduta della III Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Calabria, un’importante audizione dedicata alla fibrosi cistica polmonare, patologia genetica rara, cronica e invalidante. Ad essere ascoltata è stata l’ Associazione “Insieme per un Respiro APS” – audizione voluta e sostenuta dalla Consigliera regionale Avv. Sabrina Mannarino e dal Presidente della III Commissione, Pasqualina Straface, le quali hano posto la questione al centro dell’attenzione istituzionale, evidenziandone l’urgenza sanitaria e sociale. La fibrosi cistica polmonare, infatti, nei casi più gravi, provoca insufficienza respiratoria e richiede diagnosi precoci, cure specialistiche e una gestione multidisciplinare continua. Durante l’audizione, l’Associazione ha tracciato un quadro puntuale delle attuali carenze regionali: in Calabria esiste un centro pediatrico per la fibrosi cistica presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, ma manca un centro dedicato alla presa in carico dei pazienti adulti, con conseguenti disagi nel proseguimento delle cure. Un ruolo centrale nella cura delle patologie polmonari rare è svolto, invece, dal Centro per le malattie polmonari rare dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, diretto dal Prof. Palaia e integrato alla Clinica Pneumologica “Dulbecco”, che è anche sede di un centro di ricerca dedicato alle malattie rare.

“La fibrosi cistica polmonare richiede una risposta sanitaria integrata – ha dichiarato l’Avv. Sabrina Mannarino – che parta dalla diagnosi precoce e accompagni il paziente in ogni fase della malattia. È fondamentale colmare le lacune esistenti nel nostro sistema regionale, garantendo continuità assistenziale, potenziamento delle strutture e pieno accesso ai farmaci innovativi”.

La Consigliera Mannarino ha ribadito il proprio impegno a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare i centri esistenti, valorizzando le professionalità e promuovendo una reale integrazione tra il centro pediatrico di Lamezia e quello pneumologico di Catanzaro. Unitamente, oggi il Presidente della Commissione Sanità, il Consigliere regionale, Pasqualina Straface, ha annunciato l’avvio dell’iter per la redazione di una proposta normativa specifica per la fibrosi cistica polmonare, che sarà elaborata con il contributo del Prof. Palaia e dei principali attori del settore.

“Dobbiamo costruire un modello di presa in carico efficace e umano – ha aggiunto l’esponente regionale Fdi, Mannarino – partendo dalle eccellenze che già operano sul territorio, come la Clinica Dulbecco, e integrandole in un percorso di cura uniforme e accessibile per tutti”.