“Ficara della Rocca & Porto Bolaro” il libro dell’imprenditore reggino Giuseppe Falduto – INTERVISTA

Reggio Calabria, 9 dicembre 2025 – C’è chi dedica la propria vita a scrivere storie verosimili e non, altri a divulgare la cultura, e altri ancora a vivere la propria terra, donando tutto se stesso per renderla un posto migliore.

Tra questa categoria di persone troviamo Giuseppe Falduto, imprenditore reggino.

Nel suo libro “Ficara della Rocca & Porto Bolaro “Percorsi di Vita Mediterranea”, Falduto racconta se stesso, la sua famiglia e la storia di tante famiglie reggine: storie autentiche e vere, storie di vita quotidiana che vedono coinvolti non solo gli affetti più cari, ma anche le bellezze paesaggistiche della madre patria come il mare e i torrenti. Tra le sue pagine, le storie vere e autentiche che lo coinvolgono sono le stesse storie che costruiscono la realtà della sua Reggio, narrata senza alcun filtro, ma al contrario con tutto ciò che la caratterizza, nel quotidiano.

Il titolo del libro è dedicato alla contrada di Ficara della Rocca dove crebbe Giuseppe Falduto. Di essa oggi rimane solo il ricordo vivo dell’autore oltre che ad una grande fonte di ispirazione per poter scrivere pagine pregne di valori, quelli che, appunto, hanno contraddistinto la famiglia Falduto.