Fidapa BPW Italy sezione di Cosenza, fino al 31 gennaio aperte le candidature per la borsa di studio “Vanda Marsico”

C’è ancora tempo per partecipare alla prima edizione della borsa di studio “Vanda Marsico”, promossa dalla Fidapa BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) sezione di Cosenza in collaborazione con l’Università della Calabria.

L’iniziativa, lanciata il 1° gennaio 2025, è dedicata alle laureate magistrali e a ciclo unico dei corsi di Biologia, Physics, Chemistry, Scienza della Nutrizione, Farmacia, Chimica e Tecnologie farmaceuti e intende premiare coloro che hanno discusso una tesi sperimentale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

Il termine perentorio per inviare le candidature è fissato per il 31 gennaio 2025 (alle ore 12). Occorre inoltrare una mail con la documentazione richiesta – tra cui un abstract della tesi e certificati accademici – all’indirizzo dedicato (borsadistudio.fidapacs@gmail.com).

Il premio, del valore di 1.000 euro, è un omaggio alla memoria della professoressa Vanda Marsico, una figura pionieristica della medicina calabrese, prima donna a ricoprire il ruolo di primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, docente universitaria e figura centrale nella vita associativa della Fidapa.

La borsa di studio intende incentivare la presenza femminile nelle discipline scientifiche e medico-sanitarie.

«Questa borsa di studio rappresenta un doveroso riconoscimento alla memoria di una donna dalle straordinarie qualità professionali e umane che ha saputo rompere barriere e aprire nuove strade.

Un esempio per le nuove generazioni», ha affermato Lucia Nicosia, presidente della Fidapa sezione di Cosenza.

Giovanna Vingelli, sociologa e delegata alle Pari Opportunità dell’Università della Calabria: «In Italia, ma non solo, il rapporto delle donne con il mondo del lavoro è ancora particolarmente critico, e non per motivi legati al ‘demerito’ femminile.

Anzi, negli ultimi anni, le giovani donne mostrano maggiore intraprendenza, si laureano in numero maggiore rispetto agli uomini e con migliori votazioni.

Queste iniziative possono quindi avere l’obiettivo di rendere visibile questo ‘merito’, sostenendo le giovani laureate anche con elementi di capitale sociale fondamentali per proseguire nelle loro carriere lavorative».

Inoltre, Giovanna Vingelli spiega quali sono le strategie più efficaci per incoraggiare le giovani donne a intraprendere carriere nelle discipline scientifiche e medico-sanitarie: «Le strategie sono molteplici.

Tutte quelle iniziative che vanno nella direzione di sensibilizzare, promuovere e sostenere le donne in quegli ambiti in cui sono ancora sotto-rappresentate sono essenziali, e in particolare le iniziative che vedono la sinergia fra diversi attori: l’associazionismo, il privato sociale, il mondo della scuola e dell’università.

Valorizzare donne brillanti non è solo un incentivo per chi riceve il premio, ma per tutte le giovani che ritengono alcuni ambiti scientifici e disciplinari ancora poco ‘attraenti’ o ostili alle donne».

Angela Costabile (psicologa, delegata all’orientamento in ingresso dell’Università della Calabria e socia Fidapa) spiega in che modo la Fidapa BPW Italy, sezione di Cosenza, intende coinvolgere le istituzioni educative e professionali locali per promuovere la borsa di studio “Vanda Marsico” e incoraggiare le giovani donne a intraprendere carriere nelle discipline scientifiche e medico-sanitarie:

«La borsa di studio è stata divulgata attraverso media online, interviste a tv locali e soprattutto sui siti dell’Ateneo e dei dipartimenti ai quali afferiscono i corsi di studio oggetto del bando.

Questa iniziativa può costituire uno stimolo per le altre istituzioni educative per valorizzare le scelte di discipline scientifiche e medico-sanitarie da parte delle ragazze.

Oltre alle attività previste dall’orientamento in ingresso si deve quindi enfatizzare l’importanza delle discipline in oggetto e abbassare paure ed ansie, generate per lo più da stereotipi di genere, che portano le ragazze a sentirsi inadeguate nell’affrontare alcune aree di conoscenza».

«La Fidapa sezione di Cosenza aggiunge Angela Costabile a scadenza del bando, nominerà una commissione con esperte nelle discipline oggetto del premio che, per come descritto, prenderà in esame, oltre al voto di laurea, un abstract che descriva brevemente il lavoro svolto, secondo criteri di rilevanza dei risultati ottenuti, compiutezza e completezza degli argomenti e chiarezza espositiva».