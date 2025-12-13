FIDAS ODV Scalea: pronta la VI edizione del Concorso dedicato a Ludovica Tommaselli
Scalea – L’Associazione dei Donatori di Sangue FIDAS ODV – Sezione di Scalea, presieduta
da Pino Cristofaro e da oltre un decennio impegnata nella divulgazione della cultura della
donazione, annuncia la fase finale della sesta edizione del Concorso dedicato alle scuole
primarie e secondarie di Scalea, intitolato a Ludovica Tommaselli, alunna dell’Istituto
Comprensivo “G. Caloprese” scomparsa prematuramente undici anni fa.
Gli studenti, già invitati nelle scorse settimane, hanno preparato i loro elaborati sul tema di
quest’anno: “POSTER: Il Futuro che vorrei”, utilizzando tecniche libere e dando spazio alla
creatività.
«I premi – spiega il Presidente Cristofaro – saranno donati alle classi partecipanti e
consisteranno in kit di materiale scolastico, messi a disposizione grazie alla sensibilità delle
aziende del territorio che sostengono con continuità le nostre attività di promozione della
donazione di sangue. A loro va il nostro ringraziamento.»
Un ringraziamento particolare viene rivolto anche al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo G. Caloprese, alla Madre Superiora dell’Istituto Madre Clarac e
all’Amministrazione Comunale di Scalea, che ha messo a disposizione la Sala Polifunzionale
per la cerimonia conclusiva.
L’evento si terrà giovedì 18 dicembre, a partire dalle ore 10:00, presso la Sala Polifunzionale
del Comune di Scalea, alla presenza delle scolaresche dell’Istituto Comprensivo “G.
Caloprese” e dell’Istituto Madre Clarac. Nel corso della mattinata, gli alunni illustreranno i
propri lavori e saranno premiate le opere che avranno ottenuto il maggior numero di “like”.
Durante la manifestazione, il Direttivo FIDAS – Sezione di Scalea consegnerà inoltre gli
attestati di benemerenza ai donatori più assidui.
«Sarà una bella occasione – conclude il Presidente Cristofaro – per ricordare Ludovica e
quanti, come lei, sono scomparsi prematuramente. Finché c’è amore e memoria non c’è vera
perdita: l’amore e l’entusiasmo di Ludovica restano sempre in mezzo a noi.»