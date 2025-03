Figline Figliaturo: Comunità Energetiche Rinnovabili e Lotta al Caro Energia

In Italia, l’incessante alto costo dell’energia, legato alla dipendenza sempre più accentuata dai combustibili

fossili e in particolare dal gas, è diventato un problema sociale non più trascurabile e rispetto al quale le

istituzioni, cittadini e imprese devono fare blocco comune per fronteggiare questo problema con soluzioni

Strutturali.

Di come affrontare questo grave problema, senza trascurare i problemi ambientali e climatici legati ai

problemi dell’energia, si discuterà presso la sala conferenze del comune di Figline Vegliaturo, in provincia di

Cosenza, venerdì 14 marzo alle ore 17:00, presentando l’iniziativa promossa dalla Green Community “Green

Savuto-Serre” finalizzata alla costruzione dal basso di ben nove Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

La Green Community “Green Savuto-Serre” formata dai nove comuni, Paterno Calabro (Capo Fila), Dipignano,

Mangone, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Domanico, Marzi, Cellara e Parenti, con il supporto del Dipartimento

di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria, è ormai pronta per far nascere

le prime CER.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono una straordinaria opportunità per consentire ai cittadini di

appropriarsi democraticamente di una risorsa vitale per lo sviluppo locale e per la vita quotidiana. Uno

sviluppo dal basso che può dare alla Calabria la prospettiva di diventare uno tra i più grandi generatori di

energia verde d’Italia, creando enormi opportunità di lavoro per maestranze e giovani laureati e di

produzione locale di nuove tecnologie, contribuendo al contrasto del caro energia e al contrasto del

cambiamento climatico e favorendo la tutela dell’ambiente.

In questo quadro la “Green Savuto-Serre”, guidata dalla Dott.ssa Lucia Papaianni, Sindaca del Comune

Capofila, Paterno Calabro, in collaborazione con l’Università della Calabria attraverso il Dipartimento di

Ingegneria, Meccanica Energetica e Gestionale (DIMEG) e al Consorzio Regionale per l’Energia e la Tutela

Ambientale (CRETA), interamente composto da Comuni e dall’Unical e dall’Università Mediterranea di Reggio

Calabria, sta divenendo un riferimento nazionale.

In particolare, dopo l’intervento della Sindaca di Paterno Calabro, Lucia Papaianni che illustrerà gli aspetti

salienti della “Green Savuto-Serre”, il Prof. Daniele Menniti -Ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia e

Responsabile delle attività del DIMEG relative alle Comunità Energetiche Rinnovabili- oltre a illustrare i

principi base del funzionamento delle CER, illustrerà anche tutto il loro processo di costituzione, i possibili

modelli di CER, quali sono le tecnologie che in futuro potranno trovare largo impiego e, soprattutto, verranno

illustrati i possibili vantaggi economici (oltre che ambientali e sociali) di cui potranno godere i cittadini che

intenderanno far parte di una CER.

Per quanto riguarda le amministrazioni comunali che si inseriscono in una configurazione di Comunità

Energetica Rinnovabile, verranno illustrati i risultati delle ricerche svolte presso il DIMEG -dal gruppo di

Ricerca che fa riferimento al Prof. Daniele Menniti- che hanno portato a implementare soluzioni tecnologiche

innovative che possono massimizzare i benefici economici legati alla condivisione dell’energia tra i membri

delle CER (Amministrazioni Comunali, Cittadini e Imprese), ma anche benefici diretti attraverso l’uso e la

gestione ottimale disistemi di accumulo, potendo così abbattere notevolmente i consumi di Energia Elettrica

quali ad esempio quelli nella pubblica illuminazione