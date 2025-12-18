Filippo Mancuso “dal 20 dicembre nuova illuminazione per il ponte morandi di Catanzaro”

“Fra poche ore il Ponte Morandi di Catanzaro avrà una nuova illuminazione”. Lo rende noto il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso, a seguito di un incontro con i rappresentanti di Anas.

Mancuso ha aggiunto: “È molto positivo che uno dei simboli del Capoluogo di Regione sia valorizzato. Dell’illuminazione si discuteva da anni e finalmente, da sabato 20 dicembre, il nostro Ponte potrà beneficiare di un nuovo colpo d’occhio.

I lavori di messa in sicurezza sono lunghi e complessi ma questo nuovo intervento serve a restituire dignità a un’opera ingegneristica di assoluto rilievo, che per decenni ci è stata invidiata in Europa e nel mondo”.

“Intendo ringraziare Anas ha aggiunto Mancuso per tutte le altre opere che sta portando avanti nel territorio di Catanzaro. So che alcune di esse hanno arrecato disagi ma serviranno a rendere migliore la viabilità catanzarese e garantire maggiore sicurezza a tutti coloro percorrono questi tratti.

Resto convinto che le infrastrutture siano la chiave per rendere più attrattive Catanzaro e la Calabria. Il mio impegno è quello di migliorarle il più possibile”.