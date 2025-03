Filippo Mancuso sulla giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Per il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso: “La Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera all’inizio della primavera di ogni anno, è l’occasione per ottemperare al dovere civico della memoria di chi è stato falciato dalla violenza organizzata, per non avere ceduto al ricatto criminale e in difesa della democrazia e di un futuro di libertà. Al contempo, questa data simbolica inserita nel calendario repubblicano, ci spinge a fare di più e meglio, per estirpare l’illegalità organizzata e l’arricchimento illecito, soprattutto in una fase che esige massima allerta contro il rischio di infiltrazioni del tessuto economico da parte delle organizzazioni criminali”.