Filippo Mancuso “visita del viceministro Rixi segnale importante per il futuro del porto gioiese e del sistema portuale regionale”

“La visita del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi al porto di Gioia Tauro rimarca la rilevanza strategica di questa

infrastruttura, sia per il Sud che per l’intero sistema portuale nazionale. Nonché l’importanza per lo sviluppo della Calabria della portualità regionale.

La sua presenza conferma l’attenzione del Governo verso il potenziamento dell’interconnessione commerciale del nostro territorio e il monitoraggio degli investimenti finanziati dal Pnrr.

Gioia Tauro rappresenta un nodo fondamentale per il commercio internazionale e per il rilancio economico del Mezzogiorno. La Calabria deve insistere, affinché l’Europa sviluppi una politica per il Mediterraneo che veda il Sud Italia come una vera piattaforma strategica, capace di inserirsi con forza nelle filiere globali del valore.

Sul fronte delle infrastrutture, il nostro territorio sta beneficiando di investimenti senza precedenti, stanziati dal Governo e in particolare dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato dal vicepremier Matteo Salvini.

Questi interventi, che riguardano il porto di Gioia Tauro e altre opere fondamentali, rappresentano un’occasione unica per potenziare la competitività del nostro sistema portuale e attrarre nuove opportunità di sviluppo e occupazione.

Siamo pienamente impegnati a sostenere ogni iniziativa volta a valorizzare il porto di Gioia Tauro e gli altri porti calabresi e a consolidare, anche con la realizzazione del Ponte sullo Stretto, la posizione di assoluta importanza della Calabria nel Mediterraneo.

Ringraziamo il viceministro Rixi per l’attenzione riservata alla nostra regione, sicuri che si farà di tutto, ognuno per la propria parte, per rafforzare ulteriormente un percorso di crescita e sviluppo duraturo per quest’area del Paese”.