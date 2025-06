Filmare Festival 2025: presentazione ufficiale alla Sala Stampa della Camera dei Deputati

Martedì 10 giugno 2025, alle ore 14:30, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Filmare Festival, la rassegna dedicata ai cortometraggi che raccontano il mare e l’ambiente. L’evento è promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Calabriartes, guidata da Enzo De Carlo, in collaborazione con la DRB di Beniamino Chiappetta.

La conferenza è stata organizzata su iniziativa dell’On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Tra i relatori previsti: il Prof. Mario Maiolo, docente di Ingegneria Ambientale presso l’Università della Calabria, ed Enzo De Carlo, presidente di Calabriartes. A moderare i lavori sarà la giornalista Giò Di Sarno.

Durante l’incontro sono attesi i saluti istituzionali dei Sindaci delle località calabresi che ospiteranno il Festival, nonché gli interventi di rappresentanti dei Partner scientifici che collaborano attivamente alla manifestazione. Parteciperanno anche alcuni registi, attori e filmmaker premiati nelle precedenti edizioni, insigniti con opere del maestro orafo Michele Affidato.

Con la direzione artistica di Francesca Piggianelli, l’edizione 2025 del Filmare Festival si svolgerà in forma itinerante dal 10 al 20 luglio, toccando varie tappe lungo la costa calabrese. La manifestazione accoglierà cortometraggi, documentari, fiction e videoclip, ponendo al centro l’ambiente marino e la sostenibilità, con un approccio multidisciplinare che coniuga arte e scienza.

L’iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, da Rai Calabria e da numerosi enti scientifici e culturali.

Durante le serate del Festival sono previste proiezioni, mostre fotografiche e didattiche, focus tematici e dibattiti sulle sfide ambientali contemporanee. Tra i riconoscimenti in programma, anche il Premio “Fausto Taverniti – Comunicare l’Ambiente”, già conferito in passato a personalità come Beppe Rovera (Ambiente Italia, Rai 3) e Donatella Bianchi (Linea Blu, Rai 1).

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sulla WebTV della Camera dei Deputati: www.webtv.camera.it