Filomena Greco, 25 aprile libertà e memoria: la Calabria saluta Papa Francesco voce contro la mafia

Cosenza, 24 aprile 2025 – La notizia della scomparsa di Papa Francesco scuote profondamente anche la Calabria. Una terra che ha sentito forte il suo abbraccio, che ha accolto e custodito il suo messaggio come una speranza concreta contro la paura e l’omertà.

Italia Viva Calabria , attraverso le parole della sua responsabile regionale Filomena Greco , esprime cordoglio per la perdita di un Pontefice coraggioso, che ha saputo parlare al cuore del popolo, anche nei luoghi più feriti d’Italia.

Era il 21 giugno 2014. Il Santo Padre giunse a Cassano all’Ionio, in una terra segnata dalla presenza della ‘ndrangheta, e con parole semplici e potentissime dichiarò che chi aderisce alla mafia non è in comunione con Dio: è scomunicato. Non fu solo un atto ecclesiastico, fu un terremoto morale. Quel giorno, Papa Francesco non parlò solo ai credenti, parlò all’anima profonda della Calabria.

“Papa Francesco è stato un profeta dei nostri tempi. Quando venne a Cassano all’Ionio – dichiara Filomena Greco – e pronunciò parole durissime contro la ‘ndrangheta, la Calabria comprese che non era sola.”

Il Santo Padre definì la mafia “adorazione del male” . Lo fece qui, tra la nostra gente. Non con diplomazia, ma con la forza evangelica di chi sceglie da che parte stare.

“Non si può vivere una doppia vita, non si può adorare Dio e il male. Questo male va combattuto, va allontanato” — disse Papa Francesco, guardando negli occhi i calabresi.

In questi giorni in cui l’Italia celebra il 25 aprile, Festa della Liberazione, il ricordo di Papa Francesco si intreccia con i valori della Resistenza: la libertà, il coraggio, la dignità. Proprio come allora, anche oggi c’è bisogno di una scelta netta contro ogni forma di oppressione, violenza e paura.

“Papa Francesco ci ha insegnato che non si è liberi davvero finché si è sotto il ricatto della mafia o del silenzio. La sua voce – aggiunge Greco – fu un atto di liberazione per la nostra terra.”

Oggi, rinnoviamo l’impegno a non scambiare quel messaggio. A continuare a lavorare per una terra libera da ricatti, da silenzi e da paure.

Papa Francesco ha scelto la Calabria per spezzare il silenzio. E noi, con lui nel cuore, continueremo a farlo.