Filomena Greco “complimenti a Casa Riformista Toscana”

“Il brillante risultato di Casa Riformista in Toscana, consolida la presenza della formazione voluta da Matteo Renzi.

Dopo il successo in Calabria, Casa Riformista, moltiplica i suoi consensi, affiancando la candidatura di Giani: una conferma della intuizione di Renzi nel dar vita ad un’aggregazione politica capace di ospitare liberali, riformisti ed innovatori, saldamente collocati nel centro sinistra”.

Filomena Greco, Commissaria di Italia viva Calabria si congratula con i colleghi toscani e il presidente Giani per il traguardo raggiunto ed esorta ad insistere sulla strada intrapresa.

“La lungimirante idea di Renzi ci incoraggia a rinnovare gli sforzi per radicare la casa comune dei riformisti e trasformarla in spazio condiviso per tutti gli italiani stanchi delle formule populiste ed intenzionati a risolvere i problemi con l’adozione di soluzioni concrete e razionali.

Il battesimo di Casa Riformista è stato beneaugurante: adesso bisogna insistere mettendoci testa ma soprattutto cuore”.

Filomena Greco si aspetta che al più presto si organizzi una rete di eletti di Casa Riformista, “perché saremo tanti e perché abbiamo fretta di mettere in cantiere i nostri progetti”.