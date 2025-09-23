Filomena Greco “Italia Viva è vicino alla popolazione di Gaza”

“Ieri Cosenza è stata il cuore umano e civile della Calabria ed io ne sono orgogliosa”, così Filomena Greco capolista di Casa Riformista proprio nella circoscrizione di Cosenza ha commentato la manifestazione che ha attraversato la città sin dalle prime ore del pomeriggio, contro i bombardamenti a Gaza.

“Contro lo sterminio della popolazione gazawi ieri tutta l’Italia è scesa in strada e la Calabria non ha fatto mancare la sua voce, alta e forte, alla quale mi unisco non solo per fraterna solidarietà, ma anche per ragioni politiche.

La strada intrapresa dal governo Netanyahu porta solo ad altro odio, altra morte, altra distruzione. Sui quali non si costruisce la pace, bensì altre guerre, altre stragi.”

Secondo la responsabile regionale di Italia Viva, il governo Netanyahu deve interrompere la sua azione di guerra, raccogliere gli inviti a riprendere le trattative per la liberazione degli ostaggi e discutere sul dopo guerra.

Che non può non prevedere la soluzione di due popoli, due stati.

“Un percorso che conclude Filomena Greco comincia dal riconoscimento dello stato di Palestina. Ieri anche la Francia ha compiuto questo passo che già tanti altri paesi europei hanno fatto dalla Spagna alla Gran Bretagna – è ora che anche l’Italia faccia il suo dovere”.